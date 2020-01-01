Диетолог объяснил, какие вредные продукты могут быть полезными

Многие продукты, которые принято считать вредными, могут приносить пользу, если правильно их употреблять.

О полезных свойствах таких продуктов рассказал доктор наук диетолог Михаэль Деспегхель.

Картофель считают многие высокоуглеводным продуктом, поэтому исключают его из рациона. Но в 100 граммах отварного картофеля лишь 15 граммов углеводов, тогда как, к примеру, в булочке из пшеничной муки 65 граммов углеводов. В тоже время в картофеле содержится клетчатка, витамины группы В, витамин С, калий, белок и минералы. Поэтому картофель следует есть вареным или печеным.

Следует принципам здорового питания, немало людей отказываются от консервов. Но консервы могут быть полезными. К примеру, консервированная фасоль содержит много белка и клетчатки, а также фолиевой кислоты, магния и калия.

Попкорн вреден, если готовить его со сливочным или растительным маслом, а также если в него добавлять компоненты, улучшающие вкус. Попкорн, приготовленный без ничего, это идеальная закуска, уверен немецкий диетолог, поскольку в нем содержится много клетчатки и антиоксидантов.

Немало полезных свойств и у кофе. У тех, кто пьет кофе, риск развития рака ниже, чем у тех, кто пьет его очень мало или не пьет вообще. Также частое потребление кофе снижает риск развития Паркинсона, Альцгеймера и депрессии, констатировал эксперт. Но пить следует не более 2-3 чашек кофе без любых добавок в день, пишет МедикФорум.

Часто яйца стараются люди исключить из рациона, поскольку в них содержится холестерин. Но питание влияет на уровень холестерина лишь на 25%. Людям, которые физически активны и не имеют генетической предрасположенности к проблемам, связанным с уровнем холестерина, бояться яиц совершенно не нужно. Ведь яйца содержат полезные жиры, белок и много витаминов. Поэтому в рационе должно присутствовать одно яйцо ежедневно.

Не вредит здоровью и сливочное масло, если употреблять его умеренно. В масле содержится кальций, витамины К2, А, Д и Е, а также йод и селен. Они необходимы для здоровья. Поэтому не стоит отказываться от сливочного масла, важно лишь ограничить его количество в рационе.