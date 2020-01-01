Ученые выяснили, что умеренно потребляющие алкоголь люди живут дольше непьющих

Ученые из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное потребление алкоголя при правильном питании и регулярных физических нагрузках поможет прожить дольше. Об очередном исследовании, которое меняет представления о пользе спиртных напитков, сообщает издание WineSpectator.

Представители Гарварда во время своей научной работы изучили данные о пищевых пристрастиях 112 тысяч людей, в том числе представительниц прекрасного пола в возрасте от 30 до 55 лет, и представителей сильного пола - от 40 до 75 лет. Данные ученым были предоставлены за три десятилетия.

Специалисты обращали внимание на наличие хронических заболеваний, в том числе болезней сердца, диабета и рака, а также на вес, питание, вредные привычки, среди которых курение и употребление алкоголя.

После тщательного анализа ученые сделали неожиданные выводы.

«Данные анализа продемонстрировали, что умеренное употребление алкоголя уменьшает риск развития заболеваний сердца, снижает риск диабета и, даже, может улучшить когнитивные функции», - поведал доктор Ци Сан, один из ведущих авторов этого исследования.

Он также сделал некоторые уточнения по работе.

Выяснилось, что женщины, которые не курили, нормально питались и вообще не употребляли алкоголь, жили в среднем на два года меньше своих сверстниц, которые умеренно пили алкоголь. У мужчин разница между непьющими и пьющими также составила два года.

Также было установлено, что люди, которые имели лишний вес и курили, жили меньше остальных.

Под умеренным употреблением алкоголя специалисты подразумевали одну порцию спиртного в день для женщин, и две - для мужчин.