Виагра может послужить профилактикой кесарева сечения

Сегодня, 19:43

0

Image
Виагра может послужить профилактикой кесарева сечения

Действующее вещество виагры может предотвратить процедуру кесарева сечения.

Даже при нормальном развитии плода у  здоровой женщины может возникнуть потребность в кесаревом сечении во время самих родов. Это происходит по причине частых сокращений матки, снижающих интенсивность кровотока через плаценту, что приводит к нехватке кислорода у ребенка.

Над решением проблемы работали специалисты Квинслендского университета Австралии. Для этого они применили силденафил – действующее вещество виагры. Изначально его планировали применять для улучшения притока крови к сердцу, но исследование показало, что больший эффект силденафил оказывает на органы малого таза. Также вещество расширяет сосуды плаценты.

В исследовании австралийских ученых приняли участие 300 женщин, которые собрались рожать в больнице Брисбена. Одна группа  добровольцев получила перед родоразрешением силденафил, другая группа – плацебо. Во время родов наблюдали за сердцебиением ребенка, учащение которого свидетельствовало о нехватке кислорода.

У женщин, которые получали действующее вещество, необходимость кесарева сечения была на 51% ниже.  Учащение сердцебиения плода при приеме силденафила регистрировалось на 43% реже. При этом препарат не оказал влияния на самочувствие рожениц и детей.

В следующей стадии исследования планируется участие около трех тысяч беременных женщин.

 

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни

Сегодня, 20:06

Виагра может послужить профилактикой кесарева сечения

Сегодня, 19:43

Названы неисправности, с которыми ездить на автомобиле запрещено правилами

Сегодня, 18:54

Водитель Honda Fit погиб при столкновении с Mercedes Gelandewagen в Чите

Сегодня, 16:42

Android 10 получили еще четыре модели Huawei и Hono

Сегодня, 15:39

Американец возил на заднем сиденье скелет, чтобы избежать штрафов

Сегодня, 14:14

Телеведущая Тодоренко удивила Сеть новым фото

Сегодня, 14:09

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle