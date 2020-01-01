Виагра может послужить профилактикой кесарева сечения

Действующее вещество виагры может предотвратить процедуру кесарева сечения.

Даже при нормальном развитии плода у здоровой женщины может возникнуть потребность в кесаревом сечении во время самих родов. Это происходит по причине частых сокращений матки, снижающих интенсивность кровотока через плаценту, что приводит к нехватке кислорода у ребенка.

Над решением проблемы работали специалисты Квинслендского университета Австралии. Для этого они применили силденафил – действующее вещество виагры. Изначально его планировали применять для улучшения притока крови к сердцу, но исследование показало, что больший эффект силденафил оказывает на органы малого таза. Также вещество расширяет сосуды плаценты.

В исследовании австралийских ученых приняли участие 300 женщин, которые собрались рожать в больнице Брисбена. Одна группа добровольцев получила перед родоразрешением силденафил, другая группа – плацебо. Во время родов наблюдали за сердцебиением ребенка, учащение которого свидетельствовало о нехватке кислорода.

У женщин, которые получали действующее вещество, необходимость кесарева сечения была на 51% ниже. Учащение сердцебиения плода при приеме силденафила регистрировалось на 43% реже. При этом препарат не оказал влияния на самочувствие рожениц и детей.

В следующей стадии исследования планируется участие около трех тысяч беременных женщин.