Российский онколог рассказал о связи рака с группой крови

Вчера, 23:16

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Российский онколог рассказал о связи рака с группой крови

Елена Малышева на телепередаче «Жить здорово» рассказала о связи разных типов рака с группой крови. Эксперт Владимир Беспалов из НМИЦ онкологии имени Петрова ответил на эту информацию ведущей.

Со слов Малышевой, у людей с первой группой крови высокий риск рака толстой кишки, со второй – желудка, с третьей – поджелудочной железы, с четвертой – почек.

Владимир Беспалов рассказал, что данная информация является давно известным фактом, описанным в учебниках. Специалист подтвердил, что такая связь имеется, однако по сравнению с другими факторами она незначительна. Например, факторами риска для развития рака желудка являются курение, нездоровый образ жизни, генетическая предрасположенность и бактерия Helicobacter pylori. Если имеется хоть один из этих факторов и это сочетается с группой крови, необходимо более тщательно следить за здоровьем и регулярно проходить профилактический осмотр.

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