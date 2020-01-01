Ученые считают, что диабетом, ожирением и онкологическими заболеваниями можно заразиться

Вчера, 23:20

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Ученые считают, что диабетом, ожирением и онкологическими заболеваниями можно заразиться

Диабетом, ожирением и онкологическими заболеваниями можно заразиться,  несмотря на то, что они считаются неифекционными. Об этом сообщили специалисты Канадского института перспективных исследований.

На сегодняшний день ученые предполагают, что причинами рака являются наследственная предрасположенность, плохая экология, образ жизни. Однако профессор Бретт Финли утверждает, что рак и другие болезни могут передаваться через микробиом от человека к человеку.

К микробиому относятся все микроорганизмы, которые есть в организме, в том числе и на коже. Микробиом составляют полезные бактерии, грибки и вирусы.

В ходе проведения исследований канадские ученые обнаружили, что микробиом при раке, диабете или сердечно-сосудистых болезнях имеет другой состав, нежели микробиом здоровых людей.

Также результаты лабораторных исследований свидетельствуют о том, что при передаче такого микробиома происходит заражение.

Эксперты подтвердили, что возможна передача микробиома от человека к человеку через кожу или другие тесные контакты.

Так, обнаружилось сходство кишечных микробов супругов, при том, что их микробиомы отличались от таковых у дальних родственников.

«На основании этих фактов можно сделать вывод, что многие болезни, которые традиционно не считаются инфекционными, все-таки могут быть заразными», — подчеркнул Бретт Финл.

 

 

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