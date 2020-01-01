Ученые объяснили, при каких болезнях следует пить кофе регулярно

Полезные свойства кофе известны уже давно. Этот ароматный бодрящий напиток многие любят не только за то, что он хорошо влияет на здоровье, но и за его вкусовые качества. Тем не менее, не лишне буде знать и о том, при каких болезнях кофе следует употреблять регулярно.

Ученые из США выяснили, что кофе не только бодрит, но даже может предотвратить образование раковых клеток.

Кофе также следует пить при диабете второго типа. Исследователи выяснили, что кофе может притормозить и снизить риск развития диабета. Но употреблять следует кофе без добавок и подсластителей. При диабете второго типа следует выпивать две чашки кофе ежедневно, пишет МК.

Также кофе помогает улучшить состояние больного при таких недугах, как болезни Альцгеймера или Паркинсона. Ученые считают, что кофе может нейтрализовать некоторые синдромы этих болезней.

Но важно учитывать, что кофе может повлиять и негативно на здоровье. Поэтому, если кофе ранее человек не пил, а у него есть серьезные заболевания, то следует проконсультироваться с врачом, можно его употреблять, или нет. Также не стоит забывать, что кофе не может заменить лекарства, назначенные врачом.