Ученые назвали лучшее мясо для гипертоников

Ученые из Японии, закончив работу над своим новым исследованием, назвали лучший вид мяса для гипертоников. Они рекомендуют выбирать не просто курицу, а куриные ножки. Коллаген, который в них содержится, расщепляется на белки, которые помогают снизить артериальное давление.

Как показал эксперимент, они обладают такими же свойствами, как ингибиторы АПФ, которые назначают медики для лечения гипертонии. Вывод был сделан после четырехнедельного исследования на лабораторных грызунах. Ученые скармливали крысам куриные ножки и в течение суток входящие в состав мяса белки нормализовали уровень артериального давления.

Специалисты убеждены, что людям, страдающим гипертонией, стоит как можно чаще есть куриные ножки и бульон. Это может быть частью стратегии борьбы с грозным заболеванием.

Однако стоит понимать, что мясо может быть как вспомогательное средство и исследование ни в коем случае не стоит воспринимать как руководство к действию.

Куриные ножки не могут заменить лекарственные препараты, которые назначил врач.

Стратегия борьбы с гипертонией натуральными средствами станет эффективнее, если снизить потребление соли, отказаться от алкоголя и увеличить долю овощей и фруктов в рационе.