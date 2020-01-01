Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Сегодня, 11:46

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Медики назвали признаки высокого уровня сахара в крови

Специалисты рассказали о симптомах высокого уровня сахара в крови. Хотя повышенный уровень сахара крови может свидетельствовать о диабете, этот показатель определяют только при подозрении на заболевание.

О высоком уровне сахара крови могу говорить чрезмерная жажда и учащенное мочеиспускание. Чтобы снизить уровень сахара, организм пытается вывести избыток вещества с мочой. Кроме того, из-за потери жидкости увеличивается жажда.

Также симптомы высокого уровня глюкозы в крови включают в себя повышенную утомляемость, нарушение зрения, боль в конечностях и ухудшения памяти.

Медицина сегодня может контролировать сахарный диабет и снижать наносимый им вред. Поэтому очень важно определить болезнь как можно раньше, чтобы жить полноценной жизнью.

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