Ученые рассказали о смертельной опасности белковых диет

Диеты, в состав которых входит высокое содержание белка, могут способствовать образовани бляшек холестерина в сосудах. Сосудистые бляшки повышают риск сердечного приступа. Об этом сообщают эксперты Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Ученые провели эксперимент с лабораторными мышами. Животным давали диету с высоким содержанием жиров и белков. В результате у этих грызунов обнаружилось на треть больше холестериновых бляшек, чем у тех, которые употребляли только много жиров. В будущем эксперты планируют узнать, можно ли воздействовать на этот процесс, снижая количество аминокислот в рационе питания.

Информация о данном эксперименте размещена издательством Nature Metabolism.