Специалисты предлагают вакцинировать россиянок от рака

Эксперты сообщают, что рак шейки матки можно предотвратить вакцинированием. Прививка может спасти тысячи жизней.

Специалисты утверждают, что в ближайшее десятилетие заболеваемость раком шейки матки в России возрастет вдвое. При этом почти 130 тысяч могут погибнуть. Вместе с тем, этот вид рак можно предотвратить с помощью прививки.

На сегодняшний день заболеваемость раком шейки матки в России занимает пятое место среди общей заболеваемости женщин, а смертность – шестое. По сравнению с данными Южной Америки или Африки, это не самые высокие показатели. Однако в Европе Россия лидирует по заболеаемости.

«В ближайшие 10 лет заболеваемость раком шейки матки будет только расти. Предположительно к 2030 году в России будет регистрироваться 29 случаев заболевания на 100 тысяч населения», – сообщил президент Противоракового общества России, заведующий отделом эпидемиологии и профилактики опухолей «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Минздрава России Давид Заридзе.

Известно, что почти всегда причина рака шейки матки - вирус папилломы человека. Вакцинация от этого вируса обладает высокой эффективностью. По данным исследований, у девушек, которые были привиты в 12-13-летнем возрасте, спустя 10 лет после вакцинации не обнаруживается никаких предопухолевых или опухолевых изменений в шейке матки, пишет РИА Новости.

Ранее издание «Что происходит» рассказывало, какие виды рака являются самыми распространенными в России. В этом списке оказались онкологические заболевания кожи, рак молочной железы, рак бронхов и легких.