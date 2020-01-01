Медики обнаружили способ избежать смертельную стадию рака

Ученые нашли способ предотвратить смертельную стадию рака. Они обнаружили, что раковые клетки способны накапливать липиды и приобретать склонность к образованию вторичных опухолевых очагов. В этом процессе участвует особенная молекула, которую возможно отключить. Это позволит избежать возникновения метастазов.

В накоплении липидов важное значение имеет соединение TGF-beta2, которое провоцирует агрессивность раковых клеток. Если подавить это соединение, можно предотвратить метастазирование, пишет MedicalXpress.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал пять главных правил в борьбе с раком и рассказал о мерах профилактики. Первое и главное правило победы над раком заключается в отсутствии страха. Благодаря современной медицине становится возможным лечение многих типов заболевания.