Медики обнаружили способ избежать смертельную стадию рака

Сегодня, 11:07

0

Image
Медики обнаружили способ избежать смертельную стадию рака

Ученые нашли способ предотвратить смертельную стадию рака. Они обнаружили, что раковые клетки способны накапливать липиды и приобретать склонность к образованию вторичных опухолевых очагов. В этом процессе участвует особенная молекула, которую возможно отключить. Это позволит избежать возникновения метастазов.

В накоплении липидов важное значение имеет соединение TGF-beta2, которое провоцирует агрессивность раковых клеток. Если подавить это соединение, можно предотвратить метастазирование, пишет MedicalXpress.

Ранее известный врач и телеведущий Александр Мясников назвал пять главных правил в борьбе с раком и рассказал о мерах профилактики. Первое и главное правило победы над раком заключается в отсутствии страха. Благодаря современной медицине становится возможным лечение многих типов заболевания.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Я Здоров»

Лента

51-летнюю Екатерину Стриженову в парике приняли за Аллу Пугачеву

Сегодня, 18:41

Светлана Лобода потратила на отдых больше 5 миллионов

Сегодня, 17:25

Пьяный африканец укусил собаку, и она сдохла

Сегодня, 17:25

Мать-одиночка пыталась отравить грудного ребенка солью

Сегодня, 16:39

Запуск «Северного потока-2» из-за санкций США отсрочен на два года

Сегодня, 16:27

Американские фермеры из-за сотрудничества Китая и России разоряются

Сегодня, 16:26

В сети опубликованы первые официальные рендеры Samsung Galaxy S20

Сегодня, 16:07

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle