Названы продукты, которые помогут женщинам справиться с предменструальным синдромом

Многие женщины незадолго до наступления месячных сталкиваются с предменструальным синдромом, который отражается на качестве жизни. Представительниц прекрасного пола с ПМС становятся раздражительными, могут поддаваться депрессивным настроям. Также могут наблюдаться боли в животе или вздутие. Все эти симптомы - результат гормональных колебаний.

К счастью, есть продукты, которые помогут справиться с ПМС, над которым так часто любят шутить мужчины.

Летом хорошо кушать перед месячными арбуз. Он не допустит обезвоживания, а также поставит в организм витамин B6, который поможет обуздать раздражительность и колебания настроения.

В семенах льна содержатся омега-6 жирные кислоты, которые снимут воспаление и боль, которая связана с ПМС. Полезно есть и жирную красную рыбу - тот же лосось. Этот продукт благодаря омега-3 и кальцию поможет быстро справиться со всеми симптомами ПМС.

В грибах содержится витамин D, который просто незаменим при колебаниях настроения и депрессии. Уровень эстрогена в организме женщины перед месячными кровотечениями снижается, это сказывается и на уровне витамина D.

Зарубежные специалисты советуют кушать и бобы - они являются кладезем магния. А это главный микроэлемент для снятия раздражительности. Также он предотвратит сокращение мышц матки во время ПМС.