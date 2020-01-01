Медики назвали железосодержащие продукты, которые помогут укрепить иммунитет

Медики назвали богатые железом продукты, которые могут помочь укрепить иммунную систему. Это актуально в зимний период, когда на организм воздействуют неблагоприятные внешние факторы, в частности, низкие температуры воздуха.

Железо требуется организму для его корректной работы, а нехватка вещества может привести к анемии и хронической усталости. Хотя восполнить дефицит железа можно с помощью специальных добавок, лучшим источником его являются продукты питания. Много железа содержится в моллюсках и красном мясе. Из этих продуктов вещество усваивается наилучшим образом.

Также железо содержат растительные источники питания, например шпинат, однако для лучшего усвоения дополнительно потребуется витамин C. Орехи, семена, какао, бобовые также содержат в своем составе железо. Небольшое количество вещества есть в брокколи. Кроме того этот продукт содержит противораковые соединения. Для восполнения дефицита железа следует употреблять семена тыквы и фрукты. Для лучшего усвоения полезного элемента следует включить в рацион питания витамины группы B, фолиевую кислоту. Не следует одновременно употреблять железо с кальцием и танином.