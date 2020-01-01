Названы основные причины возникновения синяков

Синяк представляет собой изменение цвета кожи в результате подкожного кровоизлияния. Как правило, синяк возникает после сильных ударов. У некоторых людей легче других образуются синяки. Это может быть причиной неуклюжести, однако также это может сигнализировать о некоторых заболеваниях.

Недостаток витаминов

При дефиците витамина С может быть медленное заживление ран и ушибов. Подобный симптом может возникать также при недостатке витамина К. Исправить ситуацию может употребление в пищу продуктов, содержащих недостающие витамины или витаминных добавок.

Злоупотребление алкоголем и заболевания печени

При употреблении алкоголя увеличивается риск многих заболеваний печени. По мере прогрессирования этого состояния, печенью могут перестать вырабатываться специфические белки, которые помогают при свертывании крови. Это приводит к легкому образованию синяков и ссадин. К другим симптомам заболеваний печени относятся опухшие ноги, темная моча и пожелтение кожи и глаз. Если ситуация не критическая, может помочь употребление в пищу куркумы, авокадо, соблюдение правильного питания и полное исключение алкоголя. В запущенных случаях нужно обратиться к врачу.

Лекарственные средства

Препараты, разжижающие кровь, такие как варфарин и гепарин, могут вызывать кровоподтеки и затруднять свертывание крови. Также образование чрезмерных кровоподтеков может возникать при приеме кортикостероидов, глюкокортикоидов и антидепрессантов.

Сенильная пурпура

Сенильной пурпурой чаще болеют люди пожилого возраста. При этом заболевании появляются темные пурпурно-красные пятна на коже. Эти пятна способны повреждать кожу и оставлять после заживления коричневые следы. Обычно пурпура исчезает сама. Чтобы предотвратить возникновение пятен следует избегать длительного воздействия солнечного света и помнить о том, что вы можете легко получить синяки, сообщает издание Helth News.