Врачи предупредили, что скованность пальцев может сигнализировать о сахарном диабете

Медики предупредили, что скованность пальцев может быть одним из сигналов организма о грозном недуге - сахарном диабете. Предостережениями врачей поделилось специализированное британское издание Diabetes.co.uk.

Сахарный диабет, как и многие другие заболевания, вначале себя никак не проявляют. Симптомы - как то похудение или повышенная жажда - появляются уже тогда, когда уровень сахара в крови очень высокий.

Но все же есть один признак, который может просигнализировать о развитии диабета на начальном этапе. Речь о скованности в пальцах. Впрочем, он наблюдается не у всех больных, а только у 11 процентов - тем не менее, это немало.

Медики обращают внимание, что под скованностью в руке они подразумевают скованность одного, двух, а то и и всех пальцев - это стоит учитывать.

При появлении такого симптома следует непременно посетить врача и проверить кровь на сахар.

Отмечается, что кроме скованности может наблюдать также покраснение и отечность. Подобный симптом часто сопровождается и хрустом в суставах.

При прогрессировании сахарного диабета могут появиться чувство жажды, учащенное мочеиспускание, сильная усталость. При появлении зуда в области половых органов также желательно проверить кровь на сахар.