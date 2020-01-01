Гастроэнтерологи назвали неожиданную причину развития гастрита

Немецкие врачи рассказали о популярных лекарствах, которые могут спровоцировать развитие гастрита - воспаление слизистой оболочки желудка.

Член ассоциации врачей-гастроэнтерологов в Германии Дагмар Майнц отметил, что гастрит может появиться вследствие приема некоторых популярных лекарственных препаратов, которые продаются без рецепта. Часто провоцируют развитие гастрита ибупрофен и диклофенак.

Прием каких медикаментов часто провоцирует гастрит, сообщил немецкий портал Focus.de.

Прежде всего, развитию гастрита способствует селективные нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен и диклофенак. Вызвать заболевание они могут даже при использовании в виде мазей или суппозиториев.

Также гастрит могут вызвать лекарства, содержащие ацетил и железо.

Во время гастрита присутствуют такие симптомы как боль в животе, изжога, отрыжка, тошнота и чувство переполнения желудка.

Опасность представляют осложнения гастрита. В результате гастрита может образоваться язва желудка или двенадцатиперстной кишки, которая чревата внутренним кровотечением или раком, если ее вовремя не обнаружить и не лечить.