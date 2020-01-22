Невролог рассказала, почему зимой голова болит чаще, чем летом

Многие люди жалуются на то, что зимой их начинают донимать сильные головные боли. Причина, как говорит врач-невролог Ирина Галеева, кроется в холодовых стимулах и внешнем сжатии.

Специалист объяснила, что под внешним воздействием холода подразумевается не только погружение в холодную воду, как, например, во время крещенских купаний, но и прогулка по морозному воздуху. Головную боль может даже спровоцировать вдыханием холодного воздуха или, даже, поглощение охлажденного блюда.

В английском языке такую головную боль называют ice cream headache (головная боль от мороженого) или brain freeze (заморозка мозга), отмечает Ирина Галеева в своем блоге.

Головная боль появляется потому, что так тройничный нерв реагирует на резкое сужение сосудов.

«Она отличается от чувствительности зубов к холодной пище. Проявляется, как правило, острой колющей болью во лбу, которая самостоятельно проходит за несколько минут и, самое главное, связана с холодовым воздействием», - объяснила невролог.

Беспокоиться сильно не стоит, поскольку такая головная боль не требует дополнительного обследования и лечения. Единственное - следует избегать холода в таких случаях, пишет MedNote.

К слову, холодовая головная боль присуща не только людям, но и кошкам, а также собакам.

Головная боль от внешнего сжатия возникает в результате сдавливания кожи головы или лица тесными головными уборами, масками, очками, наушниками и это реальная проблема, считает врач. Все, что сдавливает, раздражает тройничный нерв, подчеркивает Галеева. Поэтому стоит в первую очередь думать не о моде, а об удобстве и собственном здоровье.