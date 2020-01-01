Мясников назвал новый источник китайского коронавируса

Главный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников предположил, что коронавирусом люди могут заражаться после контактов с животными.

Возможно, что коронавирус переносят летучие мыши. В Китае мышей употребляют в пищу. Мясников утверждает, что похожим образом в Африке распространилась Эбола. Например, местные жители Мозамбики едят обезьян. Возможно, именно так они и заразились вирусом.

Однако специалист сказал, что в основном такие животные разводятся на специальных фермах. Поэтому при распространении вируса на ферме, им заражаются и работники. Передача вируса от человека к человеку является признаком мутации.

Доктор также отметил, что атипичная пневмония приводит к смерти в 35% случаев. Для пожилых людей этот показатель составляет 70%.

Мясников сообщил, что на данный момент не существует специфической терапии против коронавируса. Единственным способом не заразиться вирусом является изоляция больного. А лечение заключается в снижении температуры тела и предотвращении интоксикации и обезвоживания организма. Врач также отметил, что доля заболевших вирусом крайне мала, поэтому бояться его не стоит.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что в феврале будет выпущен экспресс-тест для обнаружения нового коронавируса. Российские ученые изобрели средство для диагностики вируса менее, чем за неделю.