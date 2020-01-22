Обезжиренная диета не увеличивает продолжительность жизни

22-01-2020, 17:06

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Обезжиренная диета не увеличивает продолжительность жизни

Диета с низким содержанием жира не гарантирует увеличения продолжительности жизни. Также не несет пользы и низкоуглеводный рацион. Об  этом сообщили ученые из США из Гарвардского университета. Специалисты утверждают, что замена жиров и углеводов "пустыми калориями" не только не полезна, но и наносит вред организму, и даже повышает риск преждевременной смерти.

Доказано, что исключение из рациона питания некоторых продуктов, например, молока, хлеба, красного мяса и т.д., помогает в снижении веса. Однако реальное влияние на продолжительность жизни не подтверждено. Согласно недавним исследованиям, безуглеводные кетогенные диеты оказывают вред здоровью человека. Учеными были проанализированы данные о 37 тысячах граждан США со средним возрастом более 49 лет, которые соблюдали диету с низким содержанием жира. За время наблюдения скончались около 5 тысяч человек.

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