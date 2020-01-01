В России вступили в силу новые правила лечения по полису ОМС

Расширенную программу лечения по полису ОМС утвердило правительство в конце 2019 года, а в этом году новые правила уже вступили в силу. Основные нововведения будут в том, что увеличится финансирование фондов, сократится срок ожидания лечения и появятся бесплатные обследования, сообщает Shraibikus.com.

Специалисты заявляют, что главным изменением стало повышение материального обеспечения. Теперь территориальным фондам ОМС будет выделяться финансирование на основании количества застрахованных граждан. Также сократится и срок ожидания стационарного лечения до 14 дней, а для больных онкологическими заболеваниями – до 7 дней.

В число бесплатных исследований включили МРТ, УЗИ, КТ, колоноскопию, фиброгастроскопию и другие. Раньше получить эти обследования бесплатно было очень сложно. Онкологические пациенты теперь смогут проходить необходимые им диагностические процедуры по полису ОМС. Срок записи для этих больных сократился до 7 дней в случае подозрения онкологического заболевания. Согласно новым правилам врач обязан принимать таких пациентов в течение трех рабочих дней. Также увеличилось количество курсов химиотерапии до 6 по полису ОМС. Ранее пройти по полису можно было 4 курса терапии.