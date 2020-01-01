Врач заявила, что россияне не умеют правильно готовить супы

Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич заявила, что большинство россиян не умеют правильно готовить суп. По ее мнению, основные ошибки допускаются именно при варке. В результате в организм человека поступают те добавки, которые скармливали животному вместе с кормами.

«Животные в пищу получают довольно много стимуляторов роста, гормональных препаратов и вакцин. Все это мы получим, поедая мясо животных, выращенных на комбикормах на наших угодьях», - рассказала врач в интервью «Екатеринбург Онлайн».

Поэтому готовить суп необходимо правильно. Гастроэнтеролог советует первый бульон сразу же после закипания сливать, а варить суп лучше уже на втором.

Галина Барташевич также напомнила россиянам о том, что следует обязательно снимать пенку с супа, так как в нее входит коагулированный белок. Варить часами бульон тоже не стоит - так из него могут улетучиться все полезные вещества.

При этом гастроэнтеролог уверена, что мясо в бульон лучше брать без косточки - это позволит снизить количество холестерина.