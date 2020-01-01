Нарколог пояснил отличия алкоголика от простого любителя выпить

Российский нарколог Владимир Нужный рассказал, чем отличается алкоголик от простого любителя выпить, сообщает «АиФ».

В объяснение специалист назвал стадии алкоголизма:

- Человек начинает выпивать в одиночестве и прячет «выпивку» от друзей и семьи.

- У человека появляются провалы в памяти. Этот тревожный признак сигнализирует о наличии алкогольной зависимости.

- Человек в состоянии опьянения забывает,

что было, когда он был нетрезв. На этой стадии клетки мозга постепенно разрушаются.

- Пропадает интерес к жизни. Это проявляется в том, что выпивающий интересуется только спиртным. В данном случае алкоголь стоит в приоритете перед уходом за собой, работой, досугом, семьей и другими важными вещами.