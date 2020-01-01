Суперфудами 2020 года стали кунжут, ягоды, руккола и мисо

Эксперты по питанию составили список «суперфудов 2020». В этом перечне оказались ягоды, семена кунжута, руккола и мисо, сообщает Focus.de.

Суперфуды – это продукты, содержащие полезные вещества в наиболее высокой концентрации. Содержание этих веществ должно превышать все ранее установленные показатели в других пищевых продуктах. Американская кардиологическая ассоциация сообщила, что суперфуды не относятся ни к какой конкретной пищевой группе. Такие продукты находятся между едой и пищевыми добавками.

В 2020 году звание «суперфуд» получили ягоды - клубника, малина, черника, ежевика.

«Насыщенный цвет этим ягодам придают антоцианы, которые выполняют защитную функцию для нашего мозга так же, как и антиоксиданты. В 2019 году было проведено исследование, результаты которого показали, что эти вещества способны замедлять возрастное снижение когнитивных функций», - сообщила врач-диетолог Эми Горин.

Еще одним суперфудом названы семена кунжута. Они обеспечивают организм энергией.

«В семенах кунжута содержится большое количество клетчатки, цинка и других важных питательных веществ», - отметил специалист по питанию Али Вебстер.

Также к суперфудам отнесена руккола. Эксперты утверждают, что этот листовой овощ относится к одним из самых полезных продуктов питания, доступных людям на сегодняшний день.

«При употреблении рукколы наш организм насыщается достаточным количеством микроэлементов. Полезные вещества, содержащиеся в рукколе, способствуют поддержанию многих жизненно важных функций организма. Кроме того, зелень снижает уровень сахара в крови, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы и снижает риск возникновения некоторых видов онкологических заболеваний», - сообщили медики.

Также к суперфудам 2020 отнесли мисо. Мисо – это острая паста, традиционная для японской кухни. Продукт производится из ферментированных соевых бобов, соли и грибов.

«Некоторые ферментированные продукты, в том числе и мисо, содержат пробиотические бактерии, полезные для кишечника. Также в мисо есть много витаминов и минералов. Однако мисо может быть противопоказана людям, которым требуется строгий контроль потребления соли», - сообщил Али Вебстер.