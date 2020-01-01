Чрезмерное количество белка в рационе повышает риск развития рака

В ходе недавнего исследования ученые выяснили, что чрезмерное количество белка в рационе может увеличить риски развития рака. В этой связи рекомендуют не переусердствовать с определенными продуктами. Особенно это касается девушек, которые пытаются привести в норму вес, сидя на кетодиете или диете Аткинса, пишет Health Site.

Исследование, результаты которого появились на страницах журнала Cell Metabolism, показало, что большое количество белка в рационе повышает риск смерти от рака на 4 процента.

Ученые сделали два дополнительных вывода: дополнительный белок увеличивает риск смерти на 74 процента, а также в несколько раз повышает шансы умереть от диабета в несколько раз.

Но при этом нельзя отрицать, что белок - один из трех важнейших макронутриентов, необходимых организму. В первую очередь потому, что он стимулирует рост и восстановление тканей, помогает нарастить и сохранить мышечную массу. Белки в рационе также способствуют похудению.

Так сколько же белка должно быть в рационе, чтобы его количество не провоцировало перерождение клеток?

Есть несколько способов определения количества. Согласно рекомендациям зарубежных врачей, человек должен получать 10-30 процентов от общего потребления калорий из белка.

Многие диетологи настоятельно советуют ориентироваться из расчета 0,8 грамма белка на килограмм веса тела - естественно, речь идет об ежедневном употреблении.

Например, для человека весом 75 кг ежедневная потребность в белке составит 60 граммов. Спортсменам и активным людям рекомендуют ориентироваться на цифру 1,2 грамма белка на килограмм веса.