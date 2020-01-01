Названы три продукта, которые сгущают кровь и приводят к закупорке сосудов

Многие люди принимают препараты для разжижения крови. Часто проблему можно решить, просто исключив из своего рациона продукты, которые ее провоцируют, пишет «МК».

Медики обращают внимание на то, что часто виновником густой крови становится сахар. Соответственно, и все продукты, в состав которых он входит. В целом, сахар отрицательно сказывается не только на кровеносной системе, но и на других органах. Так, он приводит к ухудшению работы печени, провоцирует воспаление, не дает усваивать организму полезные питательные вещества.

Специалисты рекомендуют исключить из своего рациона и копчености. Канцерогены, которые образуются при приготовлении рыбных и мясных деликатесов, провоцируют сердечно-сосудистые недуги, способствуют отложению жира на сосудах.

Сильно повышают вязкость крови напитки с градусом, ведь алкоголь провоцирует обезвоживание.

Издание обращает внимание на то, что делают кровь густой и некоторые лекарственные травы. Например, крапива, зверобой, валериана, тысячелистник и лопух. Поэтому принимать настои людям с густой кровью следует с особой осторожностью.