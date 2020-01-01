Названы продукты, влияющие на состояние кожи

Сегодня, 14:43

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Названы продукты, влияющие на состояние кожи

Специалисты назвали продукты, влияющие на состояние и здоровье кожи.

Наше питание в первую очередь сказывается на состоянии кожи, сообщает издание Shraibikus News. Благодаря употреблению помидоров, перца и моркови, тон кожи лица становится ровным и привлекательным.

Воспаления на коже уменьшаются при употреблении льняного, рапсового масла, а также орехов, авокадо и жирной морской рыбы. При наличии воспалений на коже следует ограничить в рационе сладкое: шоколад, печенье, торты и другие кондитерские изделия. В сладостях много быстрых углеводов. При их употреблении повышается уровень сахара в крови. Это способствует активации воспаления на клеточном уровне.

Для того, чтобы избавиться от проблем кожи лица, важно не только делать косметологические процедуры, но и скорректировать свое питание, ограничив вредные продукты и увеличив количество полезных. Кроме того, правильная диета делает организм менее восприимчивым к различным инфекциям.

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