Елена Малышева назвала самый безопасный тип рака

Сегодня, 14:46

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Елена Малышева назвала самый безопасный тип рака

Телеведущая Елена Малышева в одном из выпусков программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала «самый хороший» тип онкологического заболевания.
По мнению медика, эта болезнь чаще всего встречается у людей с четвертой группой крови.

Ведущая считает, что легче всего обнаружить и вылечить рак почек.

"Сегодня удаляют только маленькую опухоль, а не всю почку",— отметила она.

Малышева утверждает, что этот недуг наиболее распространен среди людей, имеющих четвертую группу крови.

Также телеведущая заявила, что люди с первой группой крови чаще заболевают раком толстой кишки, со второй группой – раком желудка, а с третьей – онкологией поджелудочной железы. В подтверждение Елена Малышева привела результаты датских и шведских ученых.

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