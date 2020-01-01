Ученые из Гарварда создали вакцину, полностью излечивающую лейкоз

Ученые из Гарвардского университета (США) создали экспериментальную вакцину, которая, если применять ее параллельно с химиотерапией, полностью уничтожает в организме злокачественные клетки острого миелоидного лейкоза.

Согласно сообщениям СМИ, созданный учеными препарат - это криогелевый каркас из полиэтиленгликоля и альгината. Внутри него помещены молекулы GM-CSF и CpG-ODN.

При попадании в организм больного человека они сразу же активируют дендритные клетки. Последние вместе с Т-клетками начинают работать - распознают и уничтожают раковые клетки.

Созданная вакцина уже была успешно протестирована на мышах с острым миелоидным лейкозом.

Животных перед экспериментом разделили на две группы. В итоге те, которых лечили без применения вакцины, скончались от рака в течение 60 дней. Все мышки, которые лечили вакциной, были живы. А через 100 дней врачи вообще не увидели у них при обследовании признаков рака.

У пролеченных грызунов не было клеток и в мозгу, между тем именно там часто прячутся раковые клетки после лечения.

Примечательно, что применение вакцины в комбинации с химиотерапией усилила иммунный ответ грызунов в шесть раз.