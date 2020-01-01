Названы продукты, которые способны уничтожить паразитов

Сегодня, 15:29

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Названы продукты, которые способны уничтожить паразитов

Арабский врач Мохсен ан-Нади назвал продукты, которые способны уничтожить глистов. Самыми эффективными в борьбе с паразитами названы чеснок и имбирь, сообщает «МедикФорум».

Размножение глистов в организме человека негативно влияет на работу ЖКТ и иммунитет. Симптомами паразитоза являются высыпания на коже, снижение веса, нарушение аппетита, боль в животе и правом подреберье, повышение температуры тела, нарушение сна.

Врач считает, что есть продукты питания, с помощью которых можно избавиться от глистов, а также предупредить их появление в организме.

Имбирь может помочь избавиться от глистов за сутки.

Также могут быть полезны семена тыквы. Их рекомендуется смешать с молоком и разделить эту смесь пополам. Одна половина выпивается утром, а вторая вечером.

Арабский врач в качестве средства для борьбы с паразитами рекомендует мед, смешанный с тимьяном.

Специалист рассказал, что противопаразитарной активностью обладают куркума, гвоздика и чеснок.

Также в изгнании глистов поможет ромашковый чай.  Напиток нужно настаивать 30 минут, можно добавить в него ложку оливкового масла.

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