Американские врачи назвали главные симптомы ларингита

Ларингит - одно из самых распространенных заболеваний горла, возникающее в любое время года. Его очень легко перепутать с другим недугом из-за смазанных симптомов. Несколько ключевых признаков, указывающих на ларингит, перечислили американские врачи. Об этом сообщает OAnews.

Ларингит провоцирует воспаление слизистой оболочки гортани, так как в организм проникают бактерии и активно развиваются. Этому может способствовать не только банальное переохлаждение, но и перенапряжение голосовых связок, перегрев, пыльный воздух. Главное не медлить с обращением к врачу при подозрениях на ларингит, так как в некоторых случаях этот недуг может привести к скарлатине, коклюше или кори.

Ларингит также часто вызывает осложнения в виде бронхита, потери звучности голоса и приводит к параличу голосовых связок. Следующим этапом может стать гнойное воспаление, ларингоспазм и ложный круп.

А теперь о симптомах. Насторожить должны необычайная сухость в горле, устойчивый кашель, а также ощущение комка в горле. При наличии этих симптомов следует непременно записаться на прием к своему доктору.



