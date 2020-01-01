Арабский врач перечислил продукты, которые помогут вывести кишечных глистов

Сегодня, 15:06

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Арабский врач перечислил продукты, которые помогут вывести кишечных глистов

Арабский врач Мохсен аль-Нади перечислил продукты, которые помогут вывести кишечных глистов. Одним из самых лучших природных глистогонных медик считает чеснок.

Наличие паразитов в кишечнике приводит к нарушениям в работе ЖКТ, а также снижает иммунитет человека. Заподозрить глисты можно по определенным признакам, самыми распространенными из которых являются кожная сыпь, похудение, нарушение сна, изменения аппетита в сторону повышения либо снижения, а также боль в области пупка (чаще) или правого подреберья (наблюдается реже).

Врач уверен, что прежде чем покупать препараты в аптеке, можно попробовать вывести паразитов определенными продуктами. Они также хороши в качестве профилактике.

Аль-Нади рекомендует включить в свой рацион имбирь - он способен выгнать глистов за сутки. Действенное и проверенное средство - тыквенные семечки. Для пущего эффекта их желательно смешивать с молоком и касторкой. Часть снадобья следует употребить вечером, часть - утром.

Действенным и простым средством медик считает мед, который обязательно необходимо смешать с тимьяном.

Можно попробовать прогнать глисты и куркумой, а также гвоздикой, пишут «Актуальные новости».

Ромашковый чай может помочь уничтожить глистов, но перед употреблением его стоит настоять в течение 30 минут, а потом добавить в него ложку оливкового масла.

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