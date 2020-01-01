Ученые назвали болезни, которые вызваны использованием смартфонов

Американские ученые заявили, что смартфоны и планшеты могут провоцировать болезни.

В последние годы, с ростом популярности этих гаджетов, все больше людей обращаются к врачам со специфическими болезнями, возникающими из-за частого использования смартфонов и планшетов.

Одним из таких заболеваний является «смартфонный палец» и туннельный синдром локтя. Как объяснили эксперты, повторяющиеся движения пальцев становятся причиной напряжения в мышцах, вызывая боль в кисти и пальцах. Зачастую боли возникают в большом и указательном пальце, а также могут быть боли в запястье. Чтобы решить эту проблему, следует не только сократить время пользования гаджетами, но делать упражнения, которые помогут расслабить запястья и пальцы.

Смартфон может стать причиной боли в спине и шеи. Часто они возникают у тех кто прижимает телефон плечом к уху. Поэтому лучше пользоваться беспроводной гарнитурой. Боли в спине могут возникать и у пользователей планшетов. По данным британских медиков, до 84% пользователей страдают от боли в спине. А все из-за того, что зачастую пользователи принимают позу, которая вредит осанке, когда использую планшет.

К тому же смартфоны и планшеты влияют негативно на зрение. По словам экспертов, использование этих гаджетов может стать причиной так называемого «компьютерного зрения». При постоянном использовании смартфона или планшета, особенно если просматривать их в транспорте, где ощущается постоянная тряска, будет ухудшаться зрение, а также может возникнуть резь и сухость в глазах. Поэтому гаджет следует держать на расстоянии не менее 30 см от глаз и делать каждые 30-40 минут перерывы.

Смартфон может спровоцировать снижение слуха, если регулярно пользоваться наушниками. Так, если после выключения музыки возникает легкое ощущение заложенности в ушах, то была установлена громкость, выше допустимого уровня.

Смартфоны и планшеты могут спровоцировать повышенную нервозность. 66% пользователей боятся потерять смартфон и лишиться драгоценной информации, которая в нем хранится. А почти 89% признаются, что время от времени ощущают «фантомные вибрации». То есть, им кажется, что смартфон вибрирует, сигнализируя о новых сообщениях, хотя на самом деле их не было, пишет Популярная механика.

Поэтому эксперты советуют снижать зависимость от смартфонов и планшетов. Для начала следует ограничить время на их использование. К примеру, можно проверять сообщения только раз в час. Во время поездок лучше спрятать гаджет подальше, чтобы не возникал соблазн вновь заглянуть в соцсети. Также можно установить программу, которая будет контролировать время, проведенное в соцсетях или за играми. Такие программы позволят увидеть реальную картину и понять, сколько времени у пользователя уходит на виртуальный мир.