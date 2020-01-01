Названы пять смертельно опасных аптечных чаев

Сегодня, 16:11

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Названы пять смертельно опасных аптечных чаев

Многие отдают предпочтение народной медицине. Но не стоит пренебрегать консультациями докторов и слепо следовать советам бабушек.
Часто люди не спешат обращаться за медицинской помощью и лечатся травами. Многие травы можно приобрести в аптеке в свободном доступе. Медики назвали несколько чаев, которые ни в коем случае нельзя употреблять без назначения специалиста.

Чай с солодкой таит в себе смертельную опасность. Об этом предупреждают канадские ученые. Передозировка этим веществом может вызвать гипертонию и "вымывать" калий из организма.

Мочегонные чаи часто применяют фанаты похудения и восстановления после антибиотиков. Однако такие напитки дают большую нагрузку на почки и грозят обезвоживанием организма.

Антристресс-чаи со зверобоем также не так безопасны, как многие считают. Зверобой может ослаблять или усиливать действие других препаратов.
Травяные сборы с чистотелом не продаются в аптеках. Их продают "народные целители". Стоит помнить, что такие сборы грозят ожогами внутренних органов.
Трава «Медвежьи ушки» или Толокнянка пользуется популярностью среди россиян. При передозировке этот сбор очень опасен для почек.

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