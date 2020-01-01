Ученые-онкологи назвали признаки, говорящие о развитии рака

Сегодня, 13:19

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Ученые-онкологи назвали признаки, говорящие о развитии рака

Ученые из Лондонского университета королевы Марии под руководством Питера Сасиени рассказали о важных признаках развивающегося рака.

Британские врачи в очередной раз отметили, что обнаружение онкологической патологии на ранней стадии увеличивает шансы излечения.

Специалисты  опубликовали перечень ключевых признаков возможного рака, при которых необходимо обратиться за медицинской помощью.

Важное значение имеет возраст человека. В Лондонском университете королевы Марии отметили, что более 60% онкологических заболеваний диагностируются у людей старше 65 лет.

Важными признаками могут быть любые изменения в организме. Сюда относятся изменение цвета кожи, нарушение пищеварения, усталость, нарушения сна, болевые ощущения.

Также насторожить должны нетипичные кровотечения и стремительный рост родинок.

Онкологическим обществом рекомендуется обращать внимание на непроходящие отеки, проблемы с глотанием, хрипоту и кашель, головную боль. Также симптомом онкологии может быть атипичное заживление ран.

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