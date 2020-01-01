Оральный секс положительно влияет на здоровье женщин

Голландские ученые отметили взаимосвязь между оральным сексом и здоровьем женщин.Издание "Популярная механика" сообщает об исследованиях, проведенных учеными из Голландии. Специалисты предположили, что основная проблема ранних самопроизвольных выкидышей - генетическая несовместимость. На толерантность организма матери к антигенам отца оказывают воздействие сперматозоиды. Ученые сделали вывод, что такое влияние может быть не только вагинальным. В процессе проведения исследования доктора изучали состояние здоровья около 100 пациенток, у которых были от трех и более необъяснимых выкидыша подряд. К моменту последнего выкидыша возраст пациенток составлял менее 35 лет. Эксперты сделали вывод, что женщины, у которых сохранилась беременность, практиковали оральный секс с партнерами.

"В кишечнике наблюдается наиболее высокая абсорбция веществ. Содержащая в своем составе антигены HLA семенная жидкость, способна индуцировать устойчивость иммунной системы матери к наследственным антигенам отца плода перед имплантацией", - сообщил руководитель исследования.