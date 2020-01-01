Названы утренние привычки для похудения

Некоторые простые привычки по утрам могут помочь в борьбе с лишним весом. Эксперты отмечают, что главное в их выполнении – регулярность.

Американские специалисты провели исследование, в ходе которого выяснилось, что утренний солнечный свет активирует обмен веществ в организме. Это связано с регулирующими метаболизм гормонами. Поэтому по утрам полезно открывать шторы, впуская в комнату солнечный свет.

Полезным также будет выпитый натощак стакан воды. Вода активизирует пищеварительную и выделительную системы.

Положительным образом на процессе похудения скажется небольшая физическая нагрузка перед завтраком. Простая зарядка не только поможет в похудении, но и придаст бодрости.

Вместо соков рекомендуется пить чай или кофе без сахара. Это ускорит метаболизм и избавит от лишних углеводов.

Недавние исследования показали, что для похудения лучше всего завтракать белковой пищей. Употребление яиц, творога, молочных продуктов обеспечит хорошее самочувствие и поможет сохранить сытость надолго.