Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Вчера, 21:51

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Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин

Ученые из США и Финляндии провели совместное исследование и выяснили, в каком возрасте у мужчин и женщин самый высокий риск умереть из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.
Эксперты Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете рассказали, что самый опасный возраст у мужчин, если говорить о риске умереть от болезней сердца и сосудов, после 40 лет. У женщин же риск развития проблем сердечно-сосудистой системы возрастает уже после 30 лет.

К таким выводам ученые пришли после того, как проанализировали несколько тысяч историй болезней пациентов с проблемами сердца и сосудов.
Поэтому врачи рекомендуют всем более внимательно прислушиваться к сигналам, которые дает организм. Также следует избегать таких вредных привычек как курение и алкоголь. Важно правильно питаться и заниматься спортом. Не стоит забывать и о том, что инфаркт или инсульт может возникнуть на фоне стресса.

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