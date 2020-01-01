Медики перечислили признаки того, что у человека нет онкологии

Вчера, 22:25

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Медики перечислили признаки того, что у человека нет онкологии

Онкологические заболевания очень трудно лечатся и далеко не всегда врачи могут гарантировать человеку длительную жизнь после того, как у него будет обнаружена онкология.
Поэтому этих заболеваний многие боятся. В СМИ часто появляются публикации о том, какие симптомы могут быть при раке. Но часто, отмечают эксперты, важно не паниковать, ведь многие симптомы могут указывать только на онкологию.

Так, к примеру, головные боли в течении длительного времени могут указывать не только на рак. Это касается и постоянных болей в районе спины. Также причиной для паники не должны становиться внезапные боли или высокая температура, ведь рак проявляет себя постепенно.
Не все уплотнения – это онкологические опухоли. Тем не менее, тянуть с визитом к врачу, если замечено новообразование, не стоит, пишет МК. 
Также стоит запомнить, что запоры – это не обязательно рак. Часто они возникают из-за неправильного питания. Решить неприятности со стулом позволяют скорректированный рацион и регулярные физнагрузки. А вот если запор сменяется диарей с кровью, то тянуть с визитом к врачу не стоит.
В любом случае, отмечают медики, паниковать не стоит, и не следует бояться обратиться к врачу. Своевременная консультация может даже спасти жизнь. Ведь при лечении рака важно не упустить момент, когда болезнь еще находится на ранней стадии.

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