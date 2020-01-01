Доктор Мясников рассказал о пяти бесполезных народных методах лечения

В России многие пользуются народными методами лечения. И это нередко вредит здоровью, заявляет знаменитый доктор Александр Мясников. Он решил рассказать о пяти народных методах лечения, которые не эффективны совершенно, и даже могут ухудшить состояние больного.

Так, одним из таких методов лечения Мясников считает капли для носа из чеснока или лука. Избавиться от насморка они не помогут, но при этом могут сжечь слизистую. Мясников советует промывать нос с помощью морской воды или физраствора.

Нет пользы для здоровья и от прогревания над горячим картофелем. Так простуду вряд ли удастся вылечить, хотя сразу после процедуры может действительно стать легче.

Не эффективно и лечение керосином, подчеркнул Мясников. Этот метод, по его словам, не только бесполезен, но и опасен для здоровья.

А клизмы из молока и чеснока, которые ставят от глистов, лишь вызывают расстройство ЖКТ, но ни как не решают возникшую проблему.

Не поможет избавиться от гастрита и язвы клизма из отвара капусты, заявил Мясников.

Врач подчеркнул, что лечиться необходимо строго в соответствии с рекомендациями врачей, а народные методы в лучшем случае просто не навредят. Но ведь многие из них могут вызывать резкое ухудшение здоровья.