Звездный диетолог назвала запрещенные к употреблению перед сном продукты

Правильное питание является залогом здорового и полноценного сна. Его недостаток может быть вызван банальным перееданием, предупредила звездный диетолог Марият Мухина. Необходимо знать, какие продукты можно есть на ночь безбоязненно, а от каких следует отказаться.

Марият Мухина советует своим пациентам перед сном забыть о существовании бодрящих напитков - чая, кофе, а также крепкого алкоголя. Уровень кофеина может повысить и шоколад, по этой причине он тоже не рекомендуется. Всего три квадратика стандартной плитки шоколада содержат порядка 23 мг этого вещества.

Не стоит кушать на ночь острые блюда. Диетолог советует отказаться и от таких низкокалорийных представителей крестоцветных, как брокколи и морская капуста.

Мухина объяснила, что в этих овощах не только много витаминов, но множество волокон, которые очень долго перевариваются организмом. Аналогично по своему воздействию на организм красное мясо. Так, если кушать его перед сном, организм будет пробовать его переварить. Соответственно, человек долго не сможет уснуть, сообщает РИА ФАН.

В списке продуктов, которые нежелательно есть перед сном - томатная паста. Обладая высокой кислотностью, она может спровоцировать спазмы, изжогу и другие неприятные симптомы. Блюда, в которые входит томатная паста, есть надо не позже, чем за три часа до времени отхода ко сну.

Сыры и колбасы содержат тирамин — аминокислоту, повышающую внимательность и тревожность. Их есть оптимально днем, как и жирную рыбу - сельдь, семгу. Богатые витамином D и омега-3, они регулируют выработку серотонина, что приводит к перевозбуждению нервной системы.

Мухина добавила, что перед сном нельзя пить много воды, но днем следует употреблять ее в достаточных количествах.