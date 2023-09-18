Специалисты рассказали, кому необходимо прививаться от нового штамма коронавируса

Специалисты в области науки и медицины сообщили жителям Российской Федерации, кому необходимо прививаться от нового штамма коронавируса. Как известно, новый вариант коронавируса «Пирола» является намного заразнее «Омикрона». К данному моменту вирус достиг Канады, Соединенных Штатов, Южной Африки и некоторых других государств. По словам экспертов, в настоящее время летальных исходов отмечено не было. Карантины тоже не вводятся, однако в Великобритании уже объявили о старте профилактической вакцинации.

Прививаться от нового штамма коронавируса рекомендуется в первую очередь лицам в возрасте от 65 лет. Также пройти вакцинацию необходимо тем, кто работает с огромным количеством людей или каждый день пользуется общественным транспортом в часы пик.

В начале сентября в Европе зафиксировали новый всплеск COVID-19, и Всемирная организация здравоохранения отметила серьезность ситуации. Как сообщили в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний, основные причины всплеска коронавируса в Европе — сезон отпусков и путешествий, а также ослабление иммунной защиты у населения. Кроме того, появился новый штамм коронавируса – ВА.2.86, получивший название «Пирола». Речь идет о подвиде «Омикрона», у которого есть более 30 мутаций. В нем больше мутаций, чем в любом другом варианте с момента появления знаменитого штамма Омикрон в 2021 году.

Впервые новый вид вируса был обнаружен летом в Дании, а в Канаде он был выявлен у человека, не имевшего в прошлом опыта путешествий. Также вирус уже добрался до Великобритании, где первый его случай был подтвержден 18 августа текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»