Врач Лариса Рогова рассказала, как можно похудеть с помощью воды и супа

Сегодня, 23:49

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Врач Лариса Рогова рассказала, как можно похудеть с помощью воды и супа
Фото из открытых источников

За полчаса до приема пищи рекомендуется выпить стакан теплой воды, так как она способствует созданию объема в желудке и стимулирует выработку гормона насыщения, известного как холецистокинин. Об этом рассказывает заведующая отделением эндокринологии ЦКБ «РЖД-Медицина» на Волоколамском шоссе Лариса Рогова.

Она также подчеркнула важность употребления супа в обед. Суп должен быть умеренно жирным и содержать твердые кусочки, которые нужно хорошо пережевывать. Горячий суп способствует выработке холецистокинина, что позволяет насытиться меньшим количеством пищи и избежать переедания.

При повышенных уровнях мочевой кислоты следует избегать супов на мясном бульоне, а также с супов, содержащих щавель и шпинат. В этом случае рекомендуется употреблять овощные бульоны.

Лариса Рогова также отмечает, что супы-пюре не являются наилучшим выбором, так как в них отсутствует элемент жевания, что полезно для здоровья зубов и способствует более быстрому насыщению. Более того, протертые супы усваиваются быстрее и требуют меньше энергии для переваривания, что может привести к избыточной аккумуляции энергии. Из этого следует, что правильная подготовка к еде может сыграть важную роль в поддержании здоровья и контроле массы тела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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