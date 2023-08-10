Врачи спасли жизнь многодетной 26-летней свердловчанки

Сегодня, 09:14

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Врачи спасли жизнь многодетной 26-летней свердловчанки
Фото из открытых источников

26-летняя свердловчанка родила четвертого ребенка, а через месяц у нее случился инсульт и образовался тромб. Оба этих состояния в любой момент могли погубить женщину, но командная работа врачей оставила малышам маму живой.

«Это уникальный случай, — рассказал Андрей Алашеев, заведующий неврологическим отделением для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ № 1. — После родов в венах ног образовались тромбы, которые с током крови попали в легочную артерию и вызвали нарушение дыхания, но из-за аномалии в сердце часть тромбов, минуя легкие, где они бы застряли, проникли в левые отделы сердца, откуда попали в артерии мозга. В итоге у пациентки одновременно развились два жизнеугрожающих состояния: ишемический инсульт и тромбоэмболия легочной артерии — каждое из которых без своевременной помощи могло привести к смерти».

В течение трех дней многодетную маму беспокоила одышка. Когда она усилилась, муж решил отвезти жену на машине в Екатеринбург. По дороге он заметил, что у нее нарушилась речь и ослабли рука и нога с правой стороны. Мужчина доехал до ближайшей подстанции скорой помощи, откуда на реанимобиле женщину доставили в приемное отделение ЦГКБ № 1. 

В спасении молодой мамы принимали участие врачи скорой помощи, ЦГБ №1, региональный сосудистый центр СОКБ №1 и «РЖД-Медицина». В ЦГБ №1 стабилизировали состояние пациентки и экстренно доставили ее в областную больницу, где удалили тромб малотравматичной операцией через проколы.

Рентгенохирург Вадим Бебнев одномоментно выполнил тромбэкстракцию (механическое удаление тромбов из сосудов головного мозга) и имплантацию кава-фильтра (специального устройства для улавливания тромбов) в нижнюю полую вену, чтобы предотвратить повтор сосудистой катастрофы.

Как выяснилось позже, у данной пациентки тромбофилия — генетически обусловленная склонность к образованию тромбов, о которой она ранее даже не подозревала. Кроме того, у нее выявили большое открытое овальное окно (отверстие в перегородке между левым и правым предсердиями, которое в норме закрывается вскоре после рождения). Через него тромбы из вен ног и попали в сосуды головного мозга.

«Благоприятному исходу способствовали несколько факторов, — считает Павел Бирюков, врач неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1. — Во-первых, то, что тромбэкстракция была выполнена максимально быстро, пока ткань мозга еще не начала погибать. Во-вторых, то, что в ходе рентгенохирургического вмешательства удалось достичь полного восстановления кровотока. И, в-третьих, важную роль сыграл возраст женщины, так как нейропластичность и, соответственно, скорость восстановления у молодых пациентов выше, чем у пожилых».

Пациентка три недели была в областной больнице, за это время у нее частично восстановилась речь — она стала говорить короткими фразами, ходить по палате и даже звонить родным. Затем на две недели ее направили на дальнейшее лечение в Центр восстановительной медицины и реабилитации клинической больницы «РЖД-Медицина».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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Врачи спасли жизнь многодетной 26-летней свердловчанки

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