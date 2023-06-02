Вялов: дискомфорт в животе может указывать на будущий рак

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Дискомфорт в животе может указывать на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом заявил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов, пишет РГ.
Он отметил, что колющее чувство в животе может указывать на воспаление кишечника. В такой ситуации клетки кишечника погибают, а новые появляются медленнее, чем идет процесс отмирания.
Если такой процесс начался, то существует риск образования полипов, аденомы, а также могут возникать участки дисплазии. И далее может развиться рак, бороться с которым сложно, если он уже на последних стадиях.
Поэтому если возник дискомфорт в животе и это ощущение не проходит, следует обратиться к врачу. Он назначит обследование, которое поможет выявить возникшую проблему и решить ее, ведь современная медицина позволяет людям с раком жить долго, если заболевание выявляют на ранней стадии.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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