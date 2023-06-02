Врач назвала кашу, которая вызывает рост жира на животе

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Завтрак физиологически необходим организму, поэтому он является обязательным. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
«Утром в организме человека отмечается высокая активность надпочечников и желудочно-кишечного тракта. В этот момент человек обязан поесть», — заявила она.
Врач также рекомендовала есть на завтрак правильную овсяную кашу.
По ее словам, грубые хлопья овсянки лучше не варить, а заливать кипяченой водой (за полчаса до употребления). В кашу можно добавить изюм, фундук и чернослив. Все это дает организму витамины и микроэлементы. Овсянка помогает снижать уровень холестерина, так как в процессе усвоения содержащийся в овсяных хлопьях бета-глюкан растворяется, создавая массу, к которой липнут частицы холестерина. Эти частицы затем выводятся из организма. Потребление трех граммов растворимых волокон овса — бета-глюкана снижает уровень холестерина на 8-23 процента у людей с высоким содержание холестерина (выше 220мг/dl).
Врач также сказала, что худший вариант завтрака — каша быстрого приготовления, которая представляет собой продукт, насыщенный быстро усваиваемыми углеводами. Такая еда повышает сахар в крови и способствует интенсивному жироотложению. В целом каши полезны, если их есть в меру. От каш быстрого приготовления растет живот. Дело в том, что каши способствует набору. Их следует сочетать с белковым продуктом. Например, овсянку можно съесть с вареным яйцом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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