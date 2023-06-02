Защитить печень помогут авокадо, овсянка и зеленый чай

Сегодня, 12:14

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Защитить печень помогут авокадо, овсянка и зеленый чай
Фото из открытых источников

Поддержание здоровья печени чрезвычайно важно для любого человека. Особенно это важно после 40 лет, когда печень работает уже не так эффективно, как раньше. Гастроэнтерологи дали несколько советов, которые помогут сохранить печень здоровой. Эксперты рекомендуют три продукта, которые могут помочь защитить печень. Прежде всего, речь идет об авокадо, который содержит ненасыщенные жирные кислоты, способствующие снижению уровня холестерина в крови. Этот продукт содержит витамин Е, который полезен своими антиоксидантными свойствами и защищает печень от свободных радикалов.

Стоит упомянуть и богатую растворимой клетчаткой овсянку, употребление которой снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье печени. Она также содержит витамин B1, который помогает людям справляться со стрессом, вызванным алкоголем и лекарствами.

Еще один полезный для печени продукт — зеленый чай. Он богат антиоксидантами и флавоноидами, которые защищают печень от повреждения свободными радикалами. Зеленый чай также содержит катехины, которые снижают уровень жира в печени и ускоряют обмен веществ.

Однако печени может помочь не только правильное питание. Следует вести здоровый образ жизни, который заключается еще и в том, чтобы регулярно выполнять физические упражнения и отказаться от курения и употребления алкоголя.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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