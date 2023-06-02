Андролог рассказал об особенностях секса в пожилом возрасте

Сегодня, 13:19

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Андролог рассказал об особенностях секса в пожилом возрасте
Фото из открытых источников

Иногда секс в пожилом возрасте может угрожать здоровью. Об этом рассказал эндокринолог и андролог Георгий Мсхалая. 

Доктор обращает внимание на то, что половая близость сохраняет психологический комфорт в супружеской жизни. Врач считает, что секс является профилактикой таких заболеваний, как простатит. Помимо этого, во время секса вырабатываются «гормоны счастья» — серотонин и окситоцин, которые оказывают положительное влияние на психологическое состояние, отметил андролог. 

Специалист подчеркивает, что люди в возрасте 50, 60, 70 лет ничем не отличаются от 20-летних. Однако в некоторых случаях активная половая жизнь может стать нагрузкой для сердца, особенно это касается людей, перенесших инфаркт. В остальном интимная близость одинаково полезна в любом возрасте, отмечает Мсхалая. 

Если появляется проблема снижения либидо, стоит обратиться к специалисту, который поможет продолжить сексуальные отношения. Доктор также обращает внимание на то, что для борьбы с последствиями возрастных гормональных изменений в организме мужчины важно поддерживать должный уровень тестостерона. Женщинам назначают пероральные или трансдермальные эстрогены, которые улучшают кровоток и увлажняют влагалище, а также повышают либидо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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