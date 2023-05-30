Российские страховщики зафиксировали рост выплат из-за онкологических заболеваний

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Аналитики «АльфаСтрахования» представили данные, согласно которым после пандемии коронавируса выросло число обращений в связи с онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как отмечают аналитики, на эти заболевания приходятся две из трех выплат по полисам корпоративного страхования от несчастных случаев и болезней.
Также было отмечено, что почти половина выплат по тяжелым заболеваниям приходится на возрастную категорию от 30 до 50 лет. Данные также говорят о том, что каждый пятый получатель страховой компенсации не достиг сорокалетия. С серьезными проблемами здоровья сталкиваются преимущественно женщины (60%). Онкологические заболевания лидируют среди тяжелых состояний в обращениях владельцев страховки. Женщины в возрасте 30-40 и 40-50 лет и мужчины в возрасте 50-70 лет наиболее подвержены этим рискам.
Как отмечают аналитики, семь из десяти выплат осуществляется по причине онкозаболеваний. В 12% случаев компенсацию получают граждане с сердечно-сосудистыми патологиями. Также увеличилось число случаев церебро-васкулярных заболеваний, туберкулеза и рассеянного склероза. Согласно статистике, рак чаще всего обнаруживают у женщин – в 80% случаев. На втором месте у женщин церебро-васкулярные заболевания, а у мужчин чаще встречаются сердечно-сосудистые болезни.
Также женщины подвержены такому заболеванию, как туберкулез (4%). Представительницы слабого пола страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями (3,5%) и рассеянным склерозом (2,45%). Все эти болезни диагностируют и у мужчин. Однако представители сильного пола подвержены и церебро-васкулярным болезням (в 11,5% случаев), заболеваниям почек (1,5%) и рассеянному склерозу (1,4%).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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