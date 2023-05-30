Врач Екатерина Серебренникова перечислила вредные продукты, которые на самом деле полезны

Сегодня, 08:59

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Врач Екатерина Серебренникова перечислила вредные продукты, которые на самом деле полезны
Фото из открытых источников

О пользе продуктов, которые многие считают ошибочно вредными, рассказала врач Екатерина Серебрянникова.

Она отметила, что есть перечень «вредных» продуктов, которые, если их есть в разумных количествах, здоровью не вредят, и даже приносят пользу, пишет «Прайм».

Возглавляет этот список кофе. Этот напиток повышает концентрацию, благоприятно влияет на иммунную систему.

«За счет богатого содержания антиоксидантов кофе помогает иммунной системе противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний, таких как рак или диабет», — рассказывает Серебрянникова.

Она отметила, что кофе пить следует только в первой половине дня и допустимой нормой считается 1-2 чашки.

При разумном потреблении только пользу принесет масло. В сливочном масле много насыщенных жирных кислот. Оно содержит витамин А, но все же масло есть можно в небольших количествах.

В рационе должны быть белки животного и растительного происхождения, если нет никаких медицинских противопоказаний. Но людям старшего возраста лучше все же выбирать белое мясо и рыбу.

Важно есть творог и другие молочные продукты. При этом их потребление тоже необходимо ограничивать и выбирать лучше по возможности молочные продукты пониженной жирности.

«Дело в том, что обезжиренные молочные продукты по вкусовым качествам уступают продуктам с высокой жирностью, поэтому производители стараются их подсластить, что приводит к скрытому увеличению простых углеводов в питании, лишним калориям и полноте», — объяснила эксперт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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