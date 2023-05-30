Врач Екатерина Серебренникова перечислила вредные продукты, которые на самом деле полезны

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О пользе продуктов, которые многие считают ошибочно вредными, рассказала врач Екатерина Серебрянникова.
Она отметила, что есть перечень «вредных» продуктов, которые, если их есть в разумных количествах, здоровью не вредят, и даже приносят пользу, пишет «Прайм».
Возглавляет этот список кофе. Этот напиток повышает концентрацию, благоприятно влияет на иммунную систему.
«За счет богатого содержания антиоксидантов кофе помогает иммунной системе противостоять вирусам и снижает риск хронических заболеваний, таких как рак или диабет», — рассказывает Серебрянникова.
Она отметила, что кофе пить следует только в первой половине дня и допустимой нормой считается 1-2 чашки.
При разумном потреблении только пользу принесет масло. В сливочном масле много насыщенных жирных кислот. Оно содержит витамин А, но все же масло есть можно в небольших количествах.
В рационе должны быть белки животного и растительного происхождения, если нет никаких медицинских противопоказаний. Но людям старшего возраста лучше все же выбирать белое мясо и рыбу.
Важно есть творог и другие молочные продукты. При этом их потребление тоже необходимо ограничивать и выбирать лучше по возможности молочные продукты пониженной жирности.
«Дело в том, что обезжиренные молочные продукты по вкусовым качествам уступают продуктам с высокой жирностью, поэтому производители стараются их подсластить, что приводит к скрытому увеличению простых углеводов в питании, лишним калориям и полноте», — объяснила эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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