«Система здравоохранения лопнет»: врачи в России просят ввести карантин

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Коронавирус в России снова начал устанавливать ежедневные рекорды по числу заболевших. 27 января оперативный штаб сообщил о 88 тысячах случаев заражения за сутки. Таких цифр в стране не было за все время пандемии. Правда, раньше и ситуация была другая: нерабочие дни внедрялись, и кратковременные локдауны практиковались, и ограничения действовали.
Возникает вопрос: что происходит в стране сейчас? Число заболевших увеличивается, а Роспотребнадзор сокращает сроки карантина для контактных, аргументируя тем, что сократился инкубационный период – при омикроне он составляет от 2 до 5 дней.
Минздрав тоже удивил граждан – выпустил памятку для тех, кто лечится от коронавируса и ОРВИ дома. В документе сказано, что если тест положительный, а симптомы отсутствуют, привитым и переболевшим достаточно самоизоляции и контроля температуры. Людям, не относящимся к группам риска, достаточно пить воду, проветривать помещение и следить за температурой и сатурацией.
Раньше при любых симптомах ОРВИ Минздрав рекомендовал вызывать врача, а сейчас такой рекомендации нет. Это можно объяснить желанием ведомства снизить нагрузку на систему здравоохранения страны.
Врачи убеждены, что без карантина в условиях роста заболеваемости она не справится. Ни с теми, кому требуется госпитализация, ни с теми, кого надо осматривать на дому
«Понятно, что власти дают рекомендации, что можно не вызывать врача, если у вас все в легкой форме, но как человек может адекватно оценить свои факторы риска? – говорит врач Иван Скороходов. –Пациенты с КВИ, имеющие некоторые факторы риска, должны быть госпитализированы. Учитывая лавинообразный рост заражений, это загрузит всю нашу систему здравоохранения. Это уже видно: десятки, сотни людей в очередях в поликлиниках. Первичная система здравоохранения и так была не в лучшем состоянии, а тут она просто лопнет. У нас нет такого количества ковид-госпиталей».
Врач уверен, что без ограничений в данной ситуации не обойтись. Карантин необходим. Но при этом должен быть и правильный, системный подход при введении ограничений.
Скороходов напомнил, что выходная неделя в ноябре, которую до сих пор многие критикуют, имела свой эффект – заболеваемость начала спадать. Сейчас, по его мнению, было бы правильно вводить ограничения в местах скопления людей, а также ввести ограничения на перелеты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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